Napoli penalizzato stasera? Repubblica: "14 nazionali stressati contro 6 viola"

vedi letture

Mai così prudente nelle parole, mai così teso nel linguaggio del corpo, scrive quest'oggi Antonio Corbo su Repubblica analizzando la conferenza stampa del tecnico del Napoli alla vigilia della sfida con la Fiorentina e le difficoltà della sosta con la problematica dei nazionali: "La condizione di una squadra con 14 giocatori che rientrano dalla sosta, contro i 6 della Fiorentina, 14 come Atalanta e Udinese. Nessun club ne presta di più alla Nazionali.

I giocatori prestati alle Nazionali sono patrimonio dei club. Acquistati, stipendiati e assicurati per 12 mesi. Le quattro soste di almeno 10 giorni ciascuna restituiscono stressati e spesso infortunati (vedi il kosovaro Rrahmani) i giocatori al club. Il Napoli non a caso si è premunito nel ruolo per eventuali ricambi. Il disagio di giocatori stressati da gare e viaggi anche intercontinentali incide sulle gare. In troppi saltano preparazione tattica e allenamenti. Possibile che nessuno, neanche il presidente della Lega solleciti correttivi a Gianni Infantino svizzero di origini italiane, vertice della Fifa? Non è un caso che il Napoli abbia già smesso di acquistare giocatori africani, dopo Anguissa".