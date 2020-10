Napoli pronto al ricorso: ecco i prossimi passaggi e le tempistiche per l'appello

Dopo la decisione del giudice sportivo di ieri in merito a Juventus-Napoli, col 3-0 a tavolino per i bianconeri e il punto di penalizzazione per gli azzurri, la società del presidente Aurelio De Laurentiis ha già comunicato la propria intenzione di fare ricorso.

TEMPISTICHE - Adesso, scrive Tuttosport, il Napoli avrà 5 giorni di tempo per presentare ricorso alla Corte Sportiva d'Appello avrà ulteriori 5 giorni per fissare la data. Secondo il quotidiano, in linea di massima il ricorso potrebbe essere discusso entro 2-3 settimane. E ad occuparsene sarà Piero Sandulli, il giudice che già diversi giorni fa aveva detto di non volere "una classifica scritta dal Covid".