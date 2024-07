Napoli-Psg, niente Osimhen? Ecco perchè i rapporti non sono più idilliaci

De Laurentiis ha detto no e i rapporti sono tesi, il Psg si è messo alla finestra senza presentare ancora un'offerta ufficiale per Osimhen

Napoli-Psg: i rapporti non sono più idilliaci. Il motivo di questa freddezza tra i due club, che in passato hanno sempre portato a termine diversi affari, è spiegato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Era il 26 giugno, poi c'è stata la missione tedesca per spiegare a Kvaratskhelia che non sarebbe stato ceduto, diventando la stella assoluta del Napoli ma il Psg non ha mollato presentando un'offerta di 200 milioni per Osimhen e Kvara.

De Laurentiis ha detto no e i rapporti sono tesi, il Psg si è messo alla finestra senza presentare ancora un'offerta ufficiale per Osimhen. Il club dello sceicco Al Khelaifi ha spiegato al Napoli che non vuole andare oltre la proposta di 80 milioni di euro e l'impasse persiste" si legge sul quotidiano in edicola.