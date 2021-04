Napoli quinto, CdM avvisa: "Bisogna guardarsi le spalla dalla Lazio a -4 con una gara in meno"

Dal sogno terzo posto al quinto col rischio sorpasso. Dopo il ko con la Juve, il Napoli si volta anche indietro. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, a tal proposito, scrive: "La squadra azzurra oggi si ritrova al quinto posto, e deve guardarsi le spalle dalla Lazio che ha quattro punti in meno ma anche una partita in meno. Nulla di compromesso, il campionato concede altre possibilità per guadagnare la posizione che conta".