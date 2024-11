Napoli-Roma, il Maradona è già sold-out! Ecco quanti spettatori ci saranno

Altro giro, altro sold-out. Anche nella sfida contro la Roma, in programma domenica prossima, alla ripresa del campionato, il Maradona risponderà presente. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, dopo il pienone contro l'Atalanta anche contro la Roma l'impianto di Fuorigrotta sarà tutto esaurito e ci saranno 52 mila spettatori.

Nel frattempo coloro i quali sono rimasti a Castel Volturno ad allenarsi hanno avuto due giorni liberi per riposare mente e corpo: ci rivedrà al quartier generale martedì. Giorno per il quale saranno anche giià tornati alcuni calciatori dai vari ritiri per questa settimana di Nations League.