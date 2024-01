Napoli-Salernitana, le ultime di formazione del Cds: la grande chance di Gaetano?

Troppi gol subiti spingerebbero a rivedere il settore ma Ostigard sta ancora un filino alle spalle di Rrahmani e Juan Jesus

© foto di www.imagephotoagency.it

Troppi gol subiti spingerebbero a rivedere il settore ma Ostigard, che pure qualche simpatia se la sta guadagnando, sta ancora un filino alle spalle di Rrahmani e Juan Jesus, scrive il Corriere dello Sport che racconta degli ultimi rumors di formazione verso la sfida alla Salernitana:

A centrocampo dipende da Zielinski che "benissimo non sta e che però ha talmente tanta qualità a disposizione da mandare in crisi Mazzarri: c’è un avvicendamento nell’aria, e sarebbe «storico», perché per la prima volta nei suoi otto anni il polacco verebbe messo in discussione tecnicamente. E Gaetano, finalmente per lui, vede uno spiraglio". In attacco invece Simeone stavolta sembra in vantaggio su Raspadori.