Napoli-Sampdoria, probabili formazioni CdS: Gattuso valuta 5 cambi, Elmas trequartista?

In questo periodo pieno zeppo di impegni Rino Gattuso deve essere bravo anche a gestire le energie dei calciatori a sua disposizione. La rosa è lunga e anche contro la Sampdoria vedremo diversi cambi. Potrebbero essere 5, secondo il Corriere dello Sport: Meret, Manolas, Demme, Politano ed Elmas. Quest'ultimo - si legge - potrebbe agire da trequartista per far rifiatare Zielinski. Mertens dovrebbe essere confermato centravanti.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Politano, Elmas, Insigne; Mertens

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella