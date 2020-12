Napoli-Sampdoria, probabili formazioni Gazzetta: torna Manolas, out Lozano

Il Napoli scenderà in campo oggi alle 15 contro la Sampdoria e Rino Gattuso deve sciogliere ancora qualche dubbio di formazione. Secondo La Gazzetta dello Sport, non ci sarà una grossa rivoluzione nell'undici di partenza. Tornerà Manolas, a riposo in Europa League, e Politano farà sedere in panchina Lozano. Per il resto Mario Rui è in vantaggio su Ghoulam, Ospina su Meret e Zielinski farà ancora il trequartista.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella