Napoli-Sassuolo, probabili formazioni Gazzetta: nessun dubbio in attacco. De Zerbi in emergenza

Non ci sono dubbi per Rino Gattuso per l'attacco da mandare in campo contro il Sassuolo. L'allenatore azzurro dovrebbe cambiare diverse pedine rispetto all'ultimo match con la Real Sociedad. In difesa out Mario, Hysaj torna a sinistra e Di Lorenzo si riprende il suo posto sulla fascia destra. In mediana tornano Fabian e Bakayoko. Davanti con Insigne out spazio a Politano-Mertens-Lozano dietro ad Osimhen. Roberto De Zerbi, invece, senza Djuricic, Caputo e Berardi sarà in emergenza.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Traoré; Maxime Lopez; Boga; Raspadori