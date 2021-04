Napoli scopre Osimhen, non solo velocità: ha dato fisicità, duelli e peso in area di rigore

Victor Osimhen è il volto della speranza dopo il secondo tempo di Torino, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno evidenziando che il Napoli ha adottato una soluzione tattica che potrebbe essere molto utile anche contro il 4-4-2 della Sampdoria: "Ricercare soltanto le combinazioni, lo sviluppo del gioco attraverso il palleggio, senza la giusta rapidità, potrebbe diventare leggibile per le due linee da quattro di Ranieri. Osimhen consente al Napoli d’alzare il baricentro, avere una soluzione più diretta per l’attacco alla porta, cercando anche i duelli corpo a corpo, la fisicità e l’occupazione più intesa dell’area di rigore. Contro la Juventus il Napoli nel secondo tempo ha recuperato tre palloni in più nella metà campo avversaria rispetto alla prima frazione di gioco. Con la profondità data da Osimhen, il Napoli ha acquisito verticalità, ha giocato di più guardando in avanti e, infatti, ha perso solo tre palloni nella propria metà campo (otto, invece, nel primo tempo)".