Napoli su Vertonghen, Gazzetta: "Il club può sfruttare una carta a sorpresa"

Tanti i profili monitorati dal Napoli per sostituire eventualmente Koulibaly, tra questi anche l'esperto Jan Vertonghen in scadenza di contratto col Tottenham. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Sembra che l’Inter sia in vantaggio per lo stopper, ma il Napoli resta in attesa per capire se e quando è il momento giusto per affondare il colpo. In più potrebbe essere sfruttata la carta Dries Mertens, che a giorni firmerà il suo prolungamento di due anni con il club azzurro e non potrà che parlarne bene con il compagno e amico di nazionale".