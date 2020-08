Napoli su Vlasic, Gazzetta: "Non è il sostituto di Allan, caratteristiche da trequartista"

Nikola Vlasic è il nome rilanciato questa mattina per il Napoli da La Gazzetta dello Sport, con la stessa rosea che ne chiarisce le caratteristiche: "Le sue caratteristiche sono quelle di un trequartista che gioca alle spalle delle due punte e che, all’occorrenza, sa agire anche da esterno. Di certo, non può essere considerato il sostituto di Allan, perché non è un interditore. In pratica, in un centrocampo a tre, potrebbe sistemarsi lì dove, attualmente, gioca Zielinski".