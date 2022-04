Napoli subisce gol da 10 partite di fila: Spalletti ha indicato la soluzione

Per Luciano Spalletti, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, per risolvere la cosa bisogna migliorare la fase di possesso.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella azzurra non è più la miglior difesa del campionato. Il Napoli subisce almeno una rete da dieci gare consecutive, evidentemente troppo tempo. Quale soluzione? Per Luciano Spalletti, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, per risolvere la cosa bisogna migliorare la fase di possesso.