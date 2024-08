Napoli subito in ritiro: il programma del debutto stagionale

Il Napoli ritorna a Napoli. Oggi, dopo gli ultimi due allenamenti a Castel di Sangro, la squadra rientrerà in città e si trasferirà direttamente a Pozzuoli, dove trascorrerà in ritiro la notte prima dell'esame. La stagione degli azzurri di Antonio Conte comincerà domani alle 21.15 al Maradona, in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, in largo anticipo rispetto alle altre grandi d'Italia e alle tradizioni degli ultimi quindici anni.