"Napoli teme che Osimhen stia ascoltando altri procuratori": vuole risposta entro la settimana

Il Napoli non aspetterà ancora a lungo le decisioni di Osimhen. Lo ribadisce Raffaele Auriemma, che sull'edizione odierna di Tuttosport analizza la trattativa con l'attaccante del Lille e sottolinea le possibile minacce in arrivo per il Napoli:

"Il club ha il sospetto che il calciatore stia ascoltando anche le campane di altri procuratori. Ma non si andrà oltre questa settimana" chiarisce Auriemma, che crede dunque che nei prossimi giorni si avrà l'esito di questa trattativa.