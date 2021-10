Napoli-Torino, probabili formazioni Gazzetta: c'è Ospina, poi l'undici-tipo

La sorpresa, in termini di formazione, sarà soltanto una: David Ospina e non Alex Meret tra i pali nonostante un rientro dal Sudamerica recente. Poi per il resto Luciano Spalletti confermerà l'undici tipo, con Rrahmani in difesa vista l'assenza di Manolas e Politano davanti preferito all'altro sudamericano Lozano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Pobega, Ola Aina; Lukic, Brekalo; Belotti