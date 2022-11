Napoli-Udinese, le ultime di formazione del Cds: Elmas favorito, Jesus in rialzo

Spalletti ieri ha annunciato che Kvaratskhelia salterà anche la sfida con l'Udinese dopo quelle con l'Atalanta e l'Empoli.

Spalletti ieri ha annunciato che Kvaratskhelia salterà anche la sfida con l'Udinese dopo quelle con l'Atalanta e l'Empoli. La lombalgia acuta che lo tormenta da una decina di giorni, insomma, lo costringerà a disertare l'ultima passerella di campionato prima della lunga sosta per il Mondiale e la pausa natalizia, scrive il Corriere dello Sport raccontando che al suo posto, Elmas è favorito su Raspadori: "Per la precisione: in porta ci sarà Meret; linea a quattro con Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Olivera; centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski; tridente con Lozano, Osimhen e poi Elmas in vantaggio su Raspadori, modello Bergamo, e JJ in volata su Ostigard: a inizio settimana ha accusato un problema a un piede che lo ha costretto a frenare per un po', ma negli ultimi giorni la situazione è nettamente migliorata e ciò significa che se le risposte dell'ultimo provino saranno positive tornerà a comporre la coppia centrale con Minjae".