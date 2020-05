Domani (sabato) o al massimo domenica per la ripresa. Il Napoli secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport tornerà ad allenarsi a Castel Volturno nelle prossime ore, con dodici calciatori per un primo turno fissato per le ore 11 ed un secondo turno fissato per le ore 14 per effettuare allenamenti individuali.