Nasce il Napoli di Conte: due indizi sui moduli della prossima stagione

C’è grande curiosità per la nascita del nuovo Napoli targato Antonio Conte. Tra le domande ricorrenti, quale sarà il nuovo modulo? Ne parla il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: “I sistemi di gioco sperimentati sono il 4-2-3-1 e il 3-4-2-1, è probabile che Conte inizi il suo percorso con la difesa a tre. Si sta intensificando anche il lavoro tattico sotto tutti gli aspetti: costruzione, pressione offensiva e scivolamento laterale per mettere a posto i meccanismi della fase di non possesso”.