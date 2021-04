Nasce la Superlega: tre club di Serie A chiedono l'espulsione da tutte le competizioni degli scissionisti

Quello andato in scena ieri è stato un Consiglio di Lega (convocato d'urgenza) particolarmente caldo. Una vera e propria partita a poker, scrive la Repubblica, in cui il presidente Dal Pino e l'ad De Siervo hanno messo sul tavolo il documento firmato congiuntamente dalla Lega, dalle altre leghe europee e dalla UEFA per condannare la nascita della SuperLega. E lì è stato smascherato il "bluff": il presidente del Milan Paolo Scaroni ha manifestato la propria contrarietà in quanto "parte in causa". Facendo così intendere come la società rossonera, con Juventus e Inter, facesse parte degli "scissionisti".

A quel punto, racconta il quotidiano, Atalanta, Cagliari e Verona avrebbero chiesto l'espulsione da ogni competizione sotto la gestione FIFA-UEFA. La Juventus per il momento, col presidente Agnelli, ha detto di restare in Serie A e, fino alla SuperLega (idea di partenza nel 2022), vorrà giocare anche le competizioni europee.