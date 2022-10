Ndombele ancora titolare, per lui è una sfida speciale quella con Mourinho: il motivo

Ancora titolare Tanguy Ndombele, anche stasera a Roma, in virtù dell'assenza di Frank Anguissa. E per il francese sarà una sfida speciale

Ancora titolare Tanguy Ndombele, anche stasera a Roma, in virtù dell'assenza di Frank Anguissa. E per il francese sarà una sfida speciale quella con José Mourinho, scrive il Corriere dello Sport: “L’assenza del totem del Camerun si aggiunge a quelle di Rrahmani e Sirigu, tutti alle prese con problemi di carattere muscolare. Alla seconda esclusione consecutiva di Frank corrisponderà la seconda di fila da titolare di Ndombele: Tanguy completerà il tris di mediana con Lobotka e Zielinski e soprattutto sfiderà il suo antico maestro Mourinho, l’uomo che nel 2019 lo portò al Tottenham (per 62 milioni più 10 di bonus, ndr)".