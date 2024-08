Neres al Napoli ed escluso dal Benfica: i tifosi portoghesi insorgono contro l'allenatore

In attesa di risolvere la spinosa questione legata al centravanti, il Napoli potrebbe presto annunciato un nuovo colpo da regalare ad Antonio Conte. Il giocatore in questione è David Neres del Benfica, ormai fuori dai piani delle Aquile e ad un passo dal vestirsi d'azzurro. Come riporta il Corriere dello Sport, l'offerta dei partenopei è pronta e deve essere solo formalizzata: all'inizio non volevano andare oltre i 25 milioni, i portoghesi chiedevano 30 e si chiuderà per 25 + 5 di bonus. Se il Benfica è soddisfatto della plusvalenza realizzata, avendo preso il giocatore a 15 milioni dallo Shakhtar Donetsk nel giugno del 2022, i tifosi non la pensano allo stesso modo.

L'esclusione di David Neres per la prima partita della Liga Portugal 2024/25, peraltro poi persa per 2-0 contro il Famalicao, ha fatto infuriare i supporters benfichisti che hanno inveito contro il tecnico Roger Schmidt per tale mancata convocazione. Chiuso da Di Maria, e reduce da un infortunio al menisco, l'attaccante classe '97 nella scorsa stagione ha giocato meno di quanto pensasse. La sua speranza è di entrare quanto prima negli schemi di Conte, trovando un contesto in cui emergere pienamente per quelle sono le sue reali qualità.