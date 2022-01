Nessun nuovo caso Juve-Napoli: il decreto di Natale cancella la 'variabile Asl'

Il calcio torna a fare i conti con l’allarme legato al contagio da Covid. Tante squadre si trovano a dover gestire diversi casi all’interno delle proprie rose e torna lo spettro dei rinvii. Sotto questo profilo, evidenzia La Gazzetta dello Sport, il nuovo decreto di Natale ha dato un assist alla Serie A, eliminando la “variabile ASL”.

Il motivo.

Le nuove norme sulla quarantena - autosorveglianza e non inserimento - dovrebbero infatti impedire casi analoghi a quelli di Juve-Napoli dello scorso campionato o anche di Udinese-Salernitana di quello attuale. Sul fronte dell’obbligo vaccinale, molto dipenderà dalle prossime scelte del governo: se introdurrà il super Green Pass per tutti i lavoratori, il problema sarà risolto. Altrimenti i club del massimo campionato dovranno lavorare per convincere i propri tesserati ancora restii a ricevere il vaccino, anche se per fortuna si tratta di numeri davvero minimi.