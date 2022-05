"Nessuna proposta indecente": la speranza di Spalletti su Osimhen

Vedremo se alla fine del mercato questi buoni propositi saranno confermati o se il ragazzo andrà verso nuovi lidi.

Il tecnico Luciano Spalletti spera che alla fine non arrivi alcuna “proposta indecente” al Napoli per Victor Osimhen. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta della voglia del tecnico di trattenere il nigeriano: "Così da poter ancora plasmare questo gioiello grezzo, per farlo brillare ancora di più.

E Victor da parte sua, proprio nel momento in cui la posizione del tecnico appariva in difficoltà - per via delle estemporanee esternazioni di De Laurentiis che gli “contestava” di vivere in albergo e non sapersi calare nello spirito di Napoli -, ecco in quel frangente Osimhen esternò la sua stima per l’allenatore: «Spero di essere ancora allenato a lungo da lui». Vedremo se alla fine del mercato questi buoni propositi saranno confermati o se il ragazzo andrà verso nuovi lidi.