Nessuno in A ha più infortuni del Napoli: già ben 13 calciatori ko! E quante gare saltate...

Non solo nella classifica generale, il Napoli è primo anche in quella degli infortuni. E il Milan è secondo sia qui che lì. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola conta i problemi fisici accusati da tutti i club di Serie A e sottolinea come nessuno abbia avuto più k.o. degli azzurri: 13 giocatori infortunati per un totale di 53 partite saltate. Il Milan si ferma a 11, ma con ben 76 gare saltate. L'Inter da questo punto di vista è la squadra più fortunata: 6 calciatori infortunati per appena 25 match non disputati.

NESSUNO PIU' DEL NAPOLI

La Rosea si esprime così al riguardo: "Il Napoli è invece in termini numerici la squadra che ha portato in infermeria più elementi ad aver saltato almeno quattro partite per problemi fisici, e il contingente è appena stato rimpolpato da Victor Osimhen, il miglior cannoniere di Spalletti, dagli uomini della sala macchine, Anguissa e Fabian Ruiz, e anche qui dal califfo della difesa, Koulibaly, la cui uscita contro il Sassuolo è costata parecchio".