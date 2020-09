Nessuno tocchi Petagna: Gattuso ha posto il veto sulla cessione del bomber

Nessuno tocchi Andrea Petagna. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta della volontà espressa da Rino Gattuso al club di trattenere l’attaccante, ottimo protagonista nel test al San Paolo contro il Pescara.

“Forte fisicamente, abile nel tenere palla e far salire i compagni e quando entra nei sedici metri finali, crea sempre apprensione per gli avversari. In pratica, un attaccante completo: ecco perché Gattuso ha posto il veto su un’eventuale cessione di Andrea, cosa che sembrava possibile nei mesi scorsi” scrive la rosea.