New entry nello staff di Conte: tutti i nomi che affiancheranno il tecnico

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Uno staff consolidato, di spessore, affiatato. Con una new entry: è la squadra di Antonio Conte. Il pool tecnico che arriverà insieme con lui: il vice del nuovo allenatore azzurro è Cristian Stellini, 50 anni.

E ancora: Gianluca Conte, 52 anni, uno dei due fratelli di Antonio e membro del suo staff con il ruolo di match analyst dal Bari in poi, anno 2007. Un altro alfiere ormai storico è il preparatore atletico Costantino Coratti, 56 anni, con lui dalla Juve, stagione 2013-2014, mentre la novità è Elvis Abbruscato, 43 anni, ex centravanti e collaboratore tecnico. Confermato il preparatore dei portieri, Alejandro Rosalen Lopez. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.