Niente Bentegodi per ADL: ecco da dove guarderà l'esordio del Napoli

Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che racconta le ultime mosse del patron:

TuttoNapoli.net

"Il calciomercato del Napoli diretto dal ponte del suo yacht al largo delle isole Eolie da Aurelio De Laurentiis". Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che racconta le ultime mosse del patron: "Il suo via libera ha appena sbloccato l’affare Simeone e sarà decisivo per concludere i prossimi tre colpi: Navas, Ndombelé e Raspadori. Ma da domani, perché ora la parola passa al campo.

Almeno per il presidente (che diserterà il Bentegodi) sarà infatti un Ferragosto quasi normale: mare e sole, prima dei 90’ di passione con qualche amico fidato davanti alla tv. Al seguito della squadra ci saranno invece un migliaio di fedelissimi, nel pomeriggio in cui la solita rivalità con gli ultrà veronesi sarà attenuata dall’omaggio al doppio ex: Claudio Garella, appena scomparso".