Niente Cagliari per Ngonge: ecco quando sarà a disposizione di Calzona

Cyril Ngonge non ha partecipato all'ultima partita contro il Barcellona, quella del debutto di Francesco Calzona sulla panchina azzurra, a causa di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Il nuovo allenatore, dunque, ancora non l'ha avuto a disposizione.

E non ce l'avrà neanche nella trasferta di Cagliari. Come riferito dal Corriere del Mezzogiorno, l'ex Hellas Verona non sarà nei convocati per la Sardegna, ma dovrebbe recuperare per Sassuolo-Napoli, in programma mercoledì prossimo e valevole come recupero.