Niente Napoli, c'è un club di A in pole per Maksimovic

Il Genoa continua la caccia a un difensore. Come scrive Il Secolo XIX, in pole c'è sempre Nikola Maksimovic, centrale serbo classe 1991 che si è svincolato a giugno dal Napoli. Il Grifone va avanti con fiducia ma nel frattempo da Roma spunta la voce su una possibile alternativa, Federico Fazio, 34enne argentino in uscita dai giallorossi. Sulle fasce si pensa sempre allo svincolato Nagatomo, in attacco si tratta per il ritorno di Salcedo.