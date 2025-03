"Niente più distrazioni": spunta il discorso di Conte verso il Milan

Il pareggio di Venezia ha lasciato delusione ed è il momento di tornare alla vittoria per il Napoli. Ecco perché in questi giorni il tecnico salentino, ai pochi superstiti non convocati con le rispettive nazionali, ha ribadito un concetto base, scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Niente più distrazioni e concentrazione totale per i prossimi impegni".

Il quotidiano sottolinea la necessità di essere cinici perché gli errori possono essere cruciali in questa fase della stagione. L’attacco del Napoli, il sesto della Serie A con 45 gol, 20 meno dell’Inter e 18 meno dell’Atalanta, è finito molto spesso sotto osservazione: "Un solo giocatore in doppia cifra (Lukaku con dieci reti) troppi errori in fase di conclusione, numeri individuali e collettivi meno brillanti delle concorrenti per lo scudetto. Conte non è riuscito a invertire la tendenza e il Napoli ha avuto una brusca frenata da febbraio: cinque pareggi, una sconfitta ed una vittoria (contro la Fiorentina)".