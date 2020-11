Niente ritiro alla vigilia di Napoli-Sassuolo: Gattuso concede la serata libera alla squadra

In virtù dei tanti impegni, tutti attaccati, Rino Gattuso ha deciso di concedere il sabato sera libero alla squadra, senza portarla in ritiro come accadeva di solito. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "La squadra è concentrata sul campo perché non c’è neanche il tempo di godersi il successo di San Sebastian che è già campionato. Niente ritiro per gli azzurri che hanno potuto trascorrere la serata della vigilia in famiglia e si raduneranno stamane al Britannique".