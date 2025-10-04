Niente turnover col Genoa, Gazzetta: "Conte non vuole rischi, in campo i migliori"

Il Napoli è pronto ad indossare l’abito di gala anche contro il Genoa per dare un segnale. Il Napoli vuole ripartire dopo la caduta di Milano e - scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport - il sarto Antonio non vuole correre il rischio di un calo di tensione e quindi confermerà i titolarissimi con uno o al massimo due cambi rispetto all’undici vincente contro lo Sporting.

Ci sarà il capitano Di Lorenzo che riprenderà il suo posto a destra dopo la squalifica, dirottando Spinazzola sul versante opposto (insidiato anche da Olivera). Poi solito dubbio legato al ballottaggio tra i pali con la sfida tra Meret e Milinkovic-Savic mentre Conte non rinuncerà ad Hojlund di punta ed ovviamente ai Fantastici 4: "Bisogna sfruttare ancora questo turno per migliorare l’intesa in mezzo al campo e permettere a De Bruyne e McTominay di trovare quella alchimia insieme che può permettere al Napoli di volare. Il belga e lo scozzese sono armi letali che per ora al momento sparano a intermittenza e mai insieme. Kevin, dopo l’exploit di Champions, ora cerca il primo gol al Maradona. Scott, dopo un inizio di stagione complicato anche per via di qualche acciacco di troppo in preparazione, vuole tornare leader e decisivo".