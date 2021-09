Niente turnover, ma Spalletti ha già fatto giocare tutti: un solo azzurro è rimasto fuori

Luciano Spalletti l'ha spiegato chiaramente: "Il turnover servirà più avanti, oggi è meglio giocare per trovare condizione". E infatti non è prevista nessuna rivoluzione di formazione per la sfida di stasera con il Cagliari. Nel suo Napoli, intanto, hanno già giocato tutti almeno un minuto: da Osimhen a Zanoli. Soltanto il terzo portiere Marfella è rimasto fuori. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.