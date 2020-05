No ai passaggi, sì ai tiri in porta e niente doccia: le regole del primo allenamento del Napoli

Il Napoli, stamattina ha cominciato gli allenamenti individuali in vista di un'ipotetica ripartenza della Serie A. Ma come prevede l'allenamento degli azzurri? Per rispondere a tale domanda, l'edizione odiera di Repubblica ha svelato che il lavoro sarà lo stesso per tutti i calciatori: attivazione a secco e poi tabella personalizzata con il pallone. No ai passaggi, mentre si potrà calciare verso la porta con il conseguente recupero del pallone. Alla fine della seduta si torna a casa e ognuno nella propria dimora si farà la doccia.