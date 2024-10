No di Lukaku al Belgio: ambiente molto scosso dalla decisione di Big Rom

vedi letture

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Il no di Romelu Lukaku alla convocazione in nazionale ha scosso l'ambiente Belgio. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Il contributo di Lukaku è stato comunque decisivo: sempre in pressione, sempre in lotta sulle palle vaganti. Mentalità da grande giocatore e impatto da leader. Conte lo ha voluto anche per questo, per essere da esempio ai compagni.

Ma adesso si aspetta i gol per cui lo ha scelto per fare la differenza, per portare il progetto Napoli su una nuova dimensione. Intanto, Romelu ha fatto sapere alla federazione che per il resto del 2024 non sarà disponibile per gli impegni del Belgio. Una decisione che ha scosso molto l’ambiente in patria, dove Big Rom ha riscritto la storia con i gol: miglior marcatore di sempre con 85 reti in 119 partite”.