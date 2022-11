Non c’è in Europa una fuga così prepotente, Napoli meglio del monopolista Psg

"Il Napoli se ne va giocando un campionato tutto suo che somiglia a un’autostrada senza caselli

Otto punti di vantaggio sono un’enormità, se conquistati poi in quattordici giornate somigliano a una sentenza: non c’è in Europa una fuga così prepotente, neanche nella Francia del monopolista Psg. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Il Napoli se ne va giocando un campionato tutto suo che somiglia a un’autostrada senza caselli. Decimo successo di fila, questa volta soffrendo con l’Empoli, a dimostrazione che Spalletti non ha bisogno di essere bello per fare tre punti. Non c’è Kvaratskhelia e quindi gli assalti sono meno travolgenti, è più difficile creare la superiorità numerica, ma le soluzioni d’attacco sono tali e tante che l’occasione nasce inevitabilmente. Sempre in gol in venti partite, compresa la Champions, diciassette successi totali: l’unica sconfitta nell’unica partita “inutile” a Liverpool. Stringe i denti Raspadori, Osimhen è così incontrollabile da procurarsi rigori e rigorini come ieri, per la prima stagione Zielinski non è discontinuo. Dieci. E l"ode".