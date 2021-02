Non è vero che il Napoli non corre: il problema è che lo fa male, i dati

Non è vero che la squadra non metta voglia e agonismo in campo: nella graduatoria per chilometri percorsi (111,854) è alle spalle di Inter e Lazio. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Anche questo un dato significativo: la squadra corre tanto, ma evidentemente male, coprendo meno gli spazi e attaccandoli in modo sbagliato. E nemmeno il possesso palla, inferiore solo a Juve e Sassuolo, fa dormire sonni tranquilli. Evidentemente risulta sterile se non produce gioco e gol.

Attenuanti tante, responsabilità pure. Ora occorre invertire il trend, altrimenti può crollare tutto comprese le ambizioni. Ecco perché archiviata l’Europa League, in senso positivo o negativo, bisognerà ritrovare nuovi stimoli per raggiungere l’unico traguardo rimasto dopo aver fallito in Coppa Italia e Supercoppa".