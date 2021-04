"Non fa una bella figura, che errori", voti bassissimi per Reina

Serata assolutamente da dimenticare per Pepe Reina nel suo vecchio stadio: LaLazioSiamoNoi.it conferma che "non fa una bella figura", specie per la mancanza di reattività sui tiri, comunque insidiosi, degli attaccanti azzurri. Il Corriere dello Sport lo punisce con il 4: "lo frega il miedo escenico del suo stadio" (trattasi di un'espressione coniata da Gabriel Garcia Marquez per definire la propria paura di parlare in pubblico, ndr). Una serata da incubo per il portiere, che non va oltre il 4.5 solo su Tuttosport, dove l'insufficienza rimane comunque netta.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5

LaLazioSiamoNoi.it: 4,5