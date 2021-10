"Non ha remore di passare a 5 alla fine e di subire gli improperi di Lozano": le pagelle di Spalletti

Altra gara preparata alla grande. "Impatto, non contatto", urla nel tunnel degli spogliatoi. Ed è questa la ricetta: cerca di non metterla sui duelli, ma sulla concentrazione e sulla determinazione, puntando sugli spazi che il Torino - venendo uomo su uomo - per forza deve lasciare. Alla fine ha ragione lui, mister Luciano Spalletti, ancora una volta.

"La cura dei dettagli nei piazzati e altro. Non ha remore di passare a 5 alla fine e di subire gli improperi di Lozano", è l'analisi odierna de La Gazzetta dello Sport. Più celebrativa invece quella del Corriere dello Sport, che esalta così il primato in classifica a punteggio pieno del Napoli di Spalletti: "L’ottava meraviglia consecutiva è servita: eguagliato il record di Sarri (2017-2018). Numeri a parte, è la solidità della squadra a fare breccia: mai in tilt neanche dopo un rigore sbagliato e un gol annullato".

Le pagelle di Luciano Spalletti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5