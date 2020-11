"Non si accende, si vede che è in ritardo di condizione": pioggia di 5 per Zielinski dai quotidiani

"Anche lui viene inghiottito dal niente della sua squadra". E' così che scrive il Corriere dello Sport nel giudizio alla prestazione di Piotr Zielinski ieri sera contro l'Italia. Il centrocampista di Polonia e Napoli, entrato nel secondo tempo, non guadagna la sufficienza neanche dagli altri quotidiani. "Non si accende", scrive Tuttosport, mentre La Repubblica sottolinea la sua forma fisica non eccezionale: "Si vede che è in ritardo di condizione".

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

La Repubblica: 5