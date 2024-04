Non solo addii: a centrocampo il Napoli ha già due rinforzi

Come ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in estate il Napoli riabbraccerà due calciatori che hanno fatto molto bene a Verona ed a Cagliari

Non solo partenze a centrocampo, con gli addii di Zielinski, Demme, Traore e Dendoncker. Come ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in estate il Napoli riabbraccerà due calciatori che hanno fatto molto bene a Verona ed a Cagliari.

"Al rientro Intanto sono due i rinforzi già sicuri per il centrocampo: rientreranno dai rispettivi prestiti al Verona e al Cagliari sia Folorunsho sia Gaetano. Folorunsho con l'Hellas ha dimostrato di essere pronto per un grande club: muscoli, grinta e inserimenti, quelli che stanno mancando oggi a Calzona. Gaetano a Cagliari è tornato a fare magie: qualità e attaccamento alla maglia che non hanno rivali".