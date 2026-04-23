Non solo Alisson: Conte cambia anche l'altro trequartista, De Bruyne rischia l'esclusione

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Dopo il flop contro la Lazio, Antonio Conte è pronto a rivedere le sue scelte offensive. L’esperimento dei “Fab Four” sembra destinato a finire in soffitta

Dopo il flop contro la Lazio, Antonio Conte è pronto a rivedere le sue scelte offensive. L’esperimento dei “Fab Four” sembra destinato a finire in soffitta, come sottolinea il Corriere dello Sport: “l’idea è archiviare una soluzione che non ha dato risposte”. La novità principale sarà Alisson Santos, in forte ascesa e pronto a tornare titolare dopo oltre un mese. “Il brasiliano garantirà imprevedibilità, dribbling e cambio di passo”, qualità fondamentali per un attacco che fatica a creare occasioni.

Non solo Alisson: si prepara Elmas e può star fuori De Bruyne

Conte pensa anche a un tridente ridisegnato, con Elmas candidato sull’altra corsia. “I Fab Four diventeranno soltanto due”, con esclusioni eccellenti all’orizzonte: oltre ad Anguissa, rischia anche De Bruyne. Hojlund, intanto, potrebbe beneficiare della presenza di un partner offensivo, come già accaduto in passato. L’obiettivo è chiaro: dare nuova linfa a un Napoli apparso troppo prevedibile.