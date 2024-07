Non solo Gilmour: Manna continua a monitorare un suo vecchio pallino in mediana

vedi letture

"Su Gaetano, nel frattempo, ci sono sempre Cagliari e Parma".

Il Napoli, comunque, ha messo nel mirino sia sia Gilmour sia Marco Brescianini del Frosinone, 24 anni, pallino del ds Manna sin dai tempi della Juventus inseguito anche da Atalanta, Fiorentina e Milan (precedente proprietario che ha conservato il 50% sulla rivendita). A ribadirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"La valutazione si aggira intorno ai 12 milioni di euro e la sfida è nel pieno, ma il fatto è che senza cessioni non ci saranno arrivi. Su Gaetano, nel frattempo, ci sono sempre Cagliari e Parma. Ostigard, invece, non è convinto del Rennes, nonostante l'accordo tra club, e spera di restare in Serie A: in passato aveva contatti con Torino e Genoa."