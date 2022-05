Non solo il terzo posto: il Napoli ha un altro motivo per battere il Genoa

Non solo il terzo posto. Il Napoli oggi contro il Genoa vorrà vincere anche un altro obiettivo, messo in evidenza da La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo il terzo posto. Il Napoli oggi contro il Genoa vorrà vincere anche un altro obiettivo, messo in evidenza da La Gazzetta dello Sport: "Ci sarà il tutto esaurito oggi al Maradona. Oltre 50 mila spettatori per una partita che da un punto di vista del risultato è vitale per il Genoa, ma che il Napoli vuol vincere per cercare di ricucire con i propri tifosi e chiudere al terzo posto un buon campionato, che ad inizio aprile aveva fatto sognare lo scudetto, poi svanito nello stesso mese con tre prestazioni deludenti: un punto contro Fiorentina, Roma ed Empoli".