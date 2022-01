Non solo Inter-Venezia e Napoli-Salernitana: c'è un'altra partita che rischia di saltare in Serie A

Il nuovo protocollo entrerà in azione già nel weekend e potrebbe bloccare ben tre partite di Serie A: Salernitana e Venezia per numero di giocatori contagiati sembrano aver raggiunto il limite per essere fermate dalle rispettive ASL. La privacy non permette di avere certezze a riguardo, ma i due incontri che vedono coinvolti i lagunari (15 contagiati nel gruppo squadra allargato) e i campani (9-10 calciatori, stando ai rumors), due sfide tra l'altro che impatteranno sulla lotta scudetto, sono a serio rischio rinvio. E a rischio è anche la sfida tra Cagliari e Fiorentina: i padroni di casa sono al limite con 8 positivi in Prima Squadra, questi già tutti individuati.