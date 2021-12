Non solo Koulibaly: c'è un'altra assenza che il Napoli sta pagando per la fase difensiva

Non solo Koulibaly: l'assenza di Anguissa pesa molto sulle difficoltà in fase difensiva del Napoli. Ne è convinta la Gazzetta dello Sport, che si sofferma sull'impatto del centrocampista: "Nessuna involuzione di un reparto che aveva assunto una sua solidità anche sul piano della sicurezza. La difesa di Spalletti sta pagando un conto pesante in chiave infortuni. Già col Verona la squalifica di Koulibaly aveva seminato incertezze.

L’infermeria ha cominciato a incidere con lo stop di Anguissa nella partita con l’Inter. Il camerunese agisce in mediana, ma il suo apporto alla fase difensiva si è rivelato fondamentale nel compattare le forze della retroguardia. Anguissa ha saltato le ultime tre giornate e Spalletti ha dovuto riassemblare certi congegni. Inoltre, nella trasferta col Sassuolo si è fermato Koulibaly, che non a caso Spalletti ha etichettato dal primo giorno come “Comandante”. L’infortunio del senegalese sta privando il reparto del suo leader naturale oltre che di un difensore di primo livello sul piano internazionale.