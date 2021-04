Non solo Koulibaly: Gattuso ritrova un altro 'indispensabile' per la Juve

Ottima notizia per Gattuso in vista della sfida di domani pomeriggio contro la Juventus. L'allenatore del Napoli ritrova Demme che ha recuperato e che giocherà accanto a Fabian prendendo il posto di Bakayoko. In difesa tornerà Koulibaly, a sinistra Hysaj è favorito su Mario Rui perché garantirà maggior copertura. In porta si tenta il recupero di Ospina. Lo riporta l'edizione odierna del quotidiano Repubblica.