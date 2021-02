Non solo Koulibaly, Gattuso sorride: doppio recupero per Bergamo

Non solo Koulibaly e Ghoulam: c'è un altro doppio recupero per Gattuso in vista della partita di domani contro l'Atalanta

Non solo Koulibaly e Ghoulam: c'è un altro doppio recupero per Gattuso in vista della partita di domani contro l'Atalanta. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che saranno convocati e faranno parte della gara anche Demme e Politano, che oggi, intanto, dovrebbero allenarsi regolarmente col gruppo.