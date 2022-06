Non solo l'aspetto economico: bordata ADL a Mertens con una frase tagliente

L’entusiasmo per la visita a casa Mertens si è progressivamente affievolito, De Laurentiis ha rimandato tutto ad un incontro a fine stagione

L’entusiasmo per la visita a casa Mertens si è progressivamente affievolito, De Laurentiis ha rimandato tutto ad un incontro a fine stagione che non è avvenuto. Sono arrivate le bordate del presidente sulla scelta tra la napoletanità e la vile moneta, con una frase ancora più tagliente: "Ci sono dei giocatori che diventano condizionanti per lo spogliatoio se non giocano". Non solo la questione economica quindi ma anche la gestione tecnica sul tavolo delle valutazioni per un eventuale rinnovo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.